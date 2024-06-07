ТМХ в июне планирует завершить изменение структуры владения, исключив кипрскую юрисдикцию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) летом планирует завершить процесс изменения структуры владения, исключив кипрскую юрисдикцию. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава компании Кирилл Липа в кулуарах ПМЭФ-2024.

"Сейчас сделаем, в этом месяце, - сказал Липа, отвечая на вопрос, завершился ли процесс смены юрисдикции. - Мы на треке. Как планировали, так и сделаем".

"Мы ждали завершения принятия закона. Он был принят две недели назад, подписан президентом, по налоговым освобождениям", - пояснил он.

В ТМХ "Интерфаксу" уточнили, что летом компания планирует завершить перевод акций в российскую юрисдикцию.

"Кипрское юридическое лицо (Transmashholding Limited - ИФ), которое является единственным акционером АО "ТМХ", будет исключено из структуры владения российского юрлица, а не сменит юрисдикцию с кипрской на российскую", - пояснили в ТМХ.

Решение о смене юрисдикции ТМХ было принято в прошлом году, компания планировала завершить процесс до конца 2023 года.

"Трансмашхолдинг" – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.