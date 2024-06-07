Ульяновские власти допустили запуск производства шин S8 Capital в IV квартале

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - S8 Capital (контролирует шинный кластер "Кордиант") планирует запуск производства шин в Ульяновской области до конца текущего года, сообщил губернатор области Алексей Русских в интервью "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас в процессе перезапуска завод, ранее принадлежавший японской компании Bridgestone - производство шин для легковых автомобилей. Собственники, когда уходили, забрали технологию, забрали часть оснастки. Сейчас компания S8 уже запускает цех подготовки сырья, возвращает технологии. В планах у нас в четвертом квартале этого года начать выпуск продукции", - сказал он.

Русских также оценил ситуацию на производственных площадках региона, ранее принадлежавших иностранным компаниям и перешедших в управление к российскому бизнесу.

"Примеров неудачной смены собственника я пока у нас не вижу. Все замены удачные", - сказал губернатор.

Как сообщалось, холдинг S8 Capital объединил на базе АО "Кордиант" шинные заводы в Ярославле, Омске, Калужской области (бывшие активы Continental) и Ульяновске (ранее принадлежал Bridgestone). Нынешняя совокупная производственная мощность активов "Кордианта" - 15 млн шин в год.

Ранее сообщалось, что компания намерена выйти на полную загрузку всех предприятий к 2026 году, рассматривает экспорт шин в Латинскую Америку, Африку и страны Персидского залива.