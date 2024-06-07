Путин заявил о возможности урегулировать законом возврат нелегально приватизированных активов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура возвращает государству активы, приватизированные с нарушениями криминального характера, но в этом вопросе должны быть "здравые ограничительные линии", а урегулировать их можно законом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

"Государство может быть эффективным собственником и во многих случаях это демонстрировало, особенно в таких отраслях, которые связаны с большими вложениями, с большими инвестициями, поскольку на тот период времени (1990-е годы - ИФ) ни у кого не было инвестиций. Тогда возникали всякие жульнические схемы, когда в ходе этой лжеприватизации, а на самом деле - хищения государственного имущества, брали деньги у государственных банков, платили втридешево за какой-то актив, потом от работы этого актива возвращали или даже не возвращали взятые у госбанков кредиты - это хищения", - прокомментировал президент вопрос модератора о том, какие активы могут быть деприватизированы.

"Поэтому, конечно, когда речь идет пусть о неправильных с экономической точки зрения, но все-таки легальных решениях, связанных с приватизацией (в 90-х годах - ИФ), я бы это вообще не трогал. Прокуратура занимается только вопросами, связанными с криминальным характером приватизации госимущества", - заявил Путин.

"Но вы правы в том, что здесь должны быть какие-то здравые ограничительные линии, и мы об этом с представителями бизнеса говорим и обсуждаем. Я вообще сторонник того, чтобы принять соответствующее решение даже не на уровне указа президента либо постановления правительства, а законом. Сейчас с коллегами из бизнеса думаем об этом совместно, и думаю, что найдем это решение", - сказал Путин.