"Интер РАО" планирует создать свою газовую турбину

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" ставит перед собой цель в перспективе создать собственную газовую турбину, сообщил журналистам глава компании Сергей Дрегваль в кулуарах ПМЭФ.

"У нас есть такая цель. В будущем, конечно. Когда мы говорим о турбинах, это же не одна турбина, это целое семейство турбин разного класса. Я думаю, что рынок очень емкий. Если будет ряд отечественных турбин, это будет лучше, чем одна, одного типоразмера, поэтому мы бы хотели поучаствовать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что это процесс "длительный". Отвечая на вопрос о том, хочет ли компания это делать самостоятельно или с кем-то, Дрегваль сказал, что "Интер РАО" просчитывает несколько вариантов, но в "в одиночестве, наверное, тяжело будет создать".

Комментируя планы компании относительно приобретения новых активов в машиностроении, он сказал, что "Интер РАО" рассматривает такую возможность и хотело бы нарастить свою долю в энергомаше. Пока переговоров на эту тема компания не ведет, но рассматривает различные активы.

Как сообщалось в годовом отчете компании, ПАО "Интер РАО" рассчитывает, что энергомашиностроительный сегмент бизнеса в ближайшей перспективе станет одним из ключевых для компании. Согласно документу, общий портфель заказов инжиниринговых и строительных подразделений "Интер РАО" в настоящее время превышает 150 млрд руб.

В середине октября "Интер РАО" сообщило о покупке доли Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с "Силовыми машинами" - ООО "СТГТ". У "Силовых машин" остаются 35% в СП. Также RAO Intertech B.V. (голландская структура "Интер РАО") стала собственником воронежского завода Siemens Energy - ООО "Воронежский трансформатор" (бывшее ООО "Сименс энергетика трансформаторы", входившее в подразделение Siemens Energy).

В начале этого года структура "Интер РАО" завершила сделку по приобретению "Уральского турбинного завода".

А в 2021 году энергохолдинг потратил 46,9 млрд руб. на приобретение 11 инжиниринговых компаний и IT-компании "Сигма".

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "ИнтерРАО Капитал" приходится 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).