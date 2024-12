Фондовые индексы США выросли на данных об инфляции

Сотрудник Нью-Йоркской фондовой биржи Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в пятницу на данных о том, что инфляция в стране была слабее, чем прогнозировалось.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,4%, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%, по данным Trading Economics.

Индекс расходов на личное потребление PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в ноябре повысился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, так же как и в предыдущий месяц. Это максимальные темпы с апреля. Эксперты прогнозировали ускорение роста до 2,9%. Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции внимательно отслеживает динамику PCE Core.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пунктов по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Результат совпал как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами экспертов.

Цена акций Carnival Corp. подскочила на 6,4%. Крупнейший в мире круизный оператор завершил четвертый финквартал (сентябрь-ноябрь) с чистой прибылью, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков. Также компания заявила, что ждет повышения скорректированной прибыли более чем на 20% в текущем фингоду.

Бумаги еще одного круизного оператора Norwegian Cruise Line подорожали на 5,9%.

Котировки акций BlackBerry взлетели на 23,8%. Компания, работающая в сфере кибербезопасности, получила в сентябре-ноябре скорректированную прибыль в размере 2 цента на акцию, в то время как консенсус-прогноз предполагал убыток в 1 цент.

Бумаги Mission Produce, которая выращивает авокадо, подорожали на 17,3% также благодаря хорошей отчетности за прошедший квартал.

Капитализация Occidental Petroleum и Sirius XM Holdings выросла на 3,9% и 12,2% соответственно после сообщения о том, что инвестиционная фирма миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway покупала акции этих компаний в последние дни.

Акции FedEx Corp. практически не изменились по итогам сессии, несмотря на хорошую отчетность. Прибыль без учета разовых факторов одной из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний в сентябре-ноябре превзошла ожидания экспертов. Также она объявила о намерении выделить в самостоятельную компанию подразделение FedEx Freight, работающее в сегменте перевозки сборных грузов.

Между тем котировки акций Nike Inc. снизились на 0,2%. Производитель спортивных товаров в сентябре-ноябре снизил чистую прибыль на четверть, выручку - на 8%. При этом руководство компании ожидает сокращения выручки в текущем квартале чуть больше чем на 10%.

Бумаги United States Steel подешевели на 5%. Сталепроизводитель заявил, что завершит четвертый квартал с убытком из-за низких цен на стальную продукцию и повышения затрат, в то время как аналитики прогнозировали прибыль.

Американские расписки Novo Nordisk рухнули на 17,8%. Датская фармацевтическая компания заявила, что результаты клинических исследований её нового препарата для снижения веса CagriSema оказались хуже ожиданий.

При этом цена акций американского конкурента Eli Lilly повысилась на 1,4%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу увеличился на 498,02 пункта (на 1,18%) и составил 42840,26 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Nvidia Corp., подорожавшие на 3,1%, а также UnitedHealth Group Inc., Salesforce Inc. и Goldman Sachs Group Inc. - на 2,2%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 63,77 пункта (на 1,09%) - до 5930,85 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 199,83 пункта (на 1,03%) и завершил сессию на отметке 19572,6 пункта.