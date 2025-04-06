Источники CNN заявили о подготовке возможной сухопутной операции против хуситов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Противники йеменских мятежников-хуситов ведут подготовку к возможной сухопутной операции против них в Йемене, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на источники.

"Дипломатические источники в регионе, так же как аналитики, говорят, что в конечном счете только наземное наступление поможет избавиться от хуситов, которые сейчас контролируют йеменскую столицу Сану, главный порт Ходейда и значимую часть северного Йемена", - информирует телеканал.

"Региональные дипломатические источники говорят, что идут приготовления к наземной операции, которую начнут с юга и востока и вдоль побережья. Скоординированное наступлении также может получить поддержку Саудовской Аравии и США с моря с целью вернуть Ходейду", - отмечает CNN.

Однако CNN не уточняет, какие именно силы будут осуществлять эту операцию.

В то же время телеканал отмечает, что неизвестно, насколько сплочены войска, верные правительству Йемена, с которым вели борьбу хуситы. Также наблюдатели не ожидают, что США направят в страну наземные подразделения, кроме небольшого числа спецназовцев, которые будут наводить авиаудары. Также неясна степень возможного участия Саудовской Аравии.

15 марта президент США Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по хуситам.

Однако в минувшую пятницу The New York Times со ссылкой на ряд источников сообщило, что военные США нанесли лишь умеренный урон боевому потенциалу хуситов.