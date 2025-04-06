Что произошло за день: воскресенье, 6 апреля

Дмитриев о контактах с американской стороной, снегопад в Москве и возможная сухопутная операция против хуситов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Новые российско-американские контакты ожидаются уже на следующей неделе, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он также отметил, что американские компании проявляют интерес к возвращению в Россию, в частности, в энергетический сектор.

- "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве. В столице идет снег, сохраняется ветер с порывами до 15 м/с и метель. Дептранс предупредил автомобилистов, что непогода сохранится до вторника.

- Президент США не включил Россию в список стран, против которых введут тарифы, поскольку идут переговоры с РФ и Украиной, пояснил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт. Это не значит, что с Россией со временем "будут обращаться иначе, чем с другими странами", заверил он.

- Защитный вал от мазута начали убирать на пляжах Анапы. Его уберут только на тех участках пляжа, где не фиксируются новые выбросы. Между тем в воскресенье мониторинговые группы выявили новые незначительные выбросы мазута на береговой линии в Анапе.

- В Минобороны заявили, что ВСУ ни на сутки не прекращали атак на энергоинфраструктуру РФ. За последние сутки Вооруженные силы Украины совершили семь атак на объекты российской энергетики.

- Противники хуситов ведут подготовку к возможной сухопутной операции против них в Йемене, сообщает CNN со ссылкой на источники. Какие именно силы будут осуществлять эту операцию, не уточняется.