Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 6 апреля

Дмитриев о контактах с американской стороной, снегопад в Москве и возможная сухопутная операция против хуситов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Новые российско-американские контакты ожидаются уже на следующей неделе, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он также отметил, что американские компании проявляют интерес к возвращению в Россию, в частности, в энергетический сектор.

- "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве. В столице идет снег, сохраняется ветер с порывами до 15 м/с и метель. Дептранс предупредил автомобилистов, что непогода сохранится до вторника.

- Президент США не включил Россию в список стран, против которых введут тарифы, поскольку идут переговоры с РФ и Украиной, пояснил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт. Это не значит, что с Россией со временем "будут обращаться иначе, чем с другими странами", заверил он.

- Защитный вал от мазута начали убирать на пляжах Анапы. Его уберут только на тех участках пляжа, где не фиксируются новые выбросы. Между тем в воскресенье мониторинговые группы выявили новые незначительные выбросы мазута на береговой линии в Анапе.

- В Минобороны заявили, что ВСУ ни на сутки не прекращали атак на энергоинфраструктуру РФ. За последние сутки Вооруженные силы Украины совершили семь атак на объекты российской энергетики.

- Противники хуситов ведут подготовку к возможной сухопутной операции против них в Йемене, сообщает CNN со ссылкой на источники. Какие именно силы будут осуществлять эту операцию, не уточняется.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новый атомоход "Якутия" отправился из Петербурга в порт приписки Мурманск

Дмитриев заявил о большом числе запросов от американских компаний на возвращение

Дмитриев анонсировал новые российско-американские контакты на следующей неделе

Дмитриев анонсировал новые российско-американские контакты на следующей неделе
Военная операция на Украине

В Минобороны заявили, что ВСУ ни на сутки не прекращали атак на энергоинфраструктуру РФ

Более 30 человек пострадали в результате урагана в Хакасии

Более 30 ландшафтных пожаров потушено в Хакасии

Более 30 ландшафтных пожаров потушено в Хакасии

Семь человек пострадали из-за урагана в Иркутской области

Военная операция на Украине

Атака БПЛА отражена в нескольких районах Ростовской области

Что произошло за день: суббота, 5 апреля

В Иркутской области в результате шквального ветра сгорели дома и сорваны крыши

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6139 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне63 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе378 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов194 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });