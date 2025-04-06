Таможенники Белоруссии пресекли попытку ввоза в Россию 580 кг взрывчатки

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Более полутонны взрывчатки задержали при попытке ввоза на территорию ЕАЭС белорусские таможенники.

Провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства (предположительно США) пытался 41-летний водитель.

Он следовал через пункт пропуска "Брест". На основании системы анализа рисков таможенники направили Mercedes на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса.

"На сканограме увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки. Далее - углубленный досмотр, в результате которого частичный демонтаж пола и стенки автомобиля. Эти места оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета", - рассказали белорусские таможенники.

Предположительно взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой.

Оперативно проведенная Таможенной лабораторией экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН) общим количеством более 580 кг.