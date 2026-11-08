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Не менее семи человек погибли в результате столкновения поездов в Египте

Не менее семи человек погибли в результате столкновения поездов в Египте
Фото: Fareed Kotb/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере семь человек погибли в результате столкновения двух поездов в Египте, сообщает Associated Press.

Травмы получили еще более ста человек.

Поезда столкнулись в провинции Гиза в 52 км к югу от Каира. Поезд, следовавший в провинцию Эль-Файюм врезался в хвост поезда, направлявшегося в Асуан. Местное министерство транспорта сообщает, что один из поездов сошел с рельсов, не уточнив, какой именно.

Причины происшествия устанавливаются.

В прошлом сентябре в этом же районе столкнулись два грузовых поезда, тогда пострадали машинист и его помощник.

Египет
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Не менее семи человек погибли в результате столкновения поездов в Египте

 Не менее семи человек погибли в результате столкновения поездов в Египте

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