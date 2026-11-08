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Трамп уверен, что республиканцы смогут взять реванш после проигрыша на промежуточных выборах

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Победа демократов на промежуточных выборах сильно отбросила США назад, однако у республиканцев будет шанс вернуть утраченные позиции, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

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"Результаты этих выборов - это огромный шаг назад в нашей истории", - написал он в соцсети Truth Social. Президент отметил, что фондовые биржи отрицательно отреагировали на поражение республиканцев.

"Однако не бойтесь: мы вернемся. И будем больше и сильнее, чем когда бы то ни было", - добавил Трамп.

Ранее президент США заявил в эфире Fox News, что демократы показали хороший результат на выборах в Конгресс. Кроме того, в интервью Politico он отметил, что готов работать с ними и некоторые из них уже звонили ему после выборов. Американский лидер напомнил, что у него есть право вето, но выразил надежду, что ему не придется применять его постоянно.

По итогам выборов, состоявшихся ранее на этой неделе, республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса, причем в ряде случаев - проиграли даже в тех штатах, в которых доминировали десятилетиями.

США Дональд Трамп
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