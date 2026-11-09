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Трамп считает, что стороны близки к достижению сделки по украинскому конфликту

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны украинского конфликта очень близки к достижению договоренностей.

"Я верю, что мы очень близки к заключению сделки", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS News.

Он отметил, что в ближайшие дни состоится "очень важная встреча".

"Я верю, что эта война закончится, и закончится она скоро", - сообщил Трамп.

Он добавил, что после завершения конфликта у Украины будет "несколько иная форма".

Говоря об ограничениях в работе Starlink на Украине в середине октября, Трамп в очередной раз заявил, что не знает, кто стоит за этим.

"Нет, я не знаю. (...) Но я знаю одно: когда я услышал об этом, она заработала", - сказал он.

Трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Дональд Трамп Украина Абу-Даби
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