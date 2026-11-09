Трамп назвал шуткой предложение места пресс-секретаря Белого дома главе UFC

Президент США Дональд Трамп и гендиректор UFC Дана Уайт Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он пошутил, когда предложил генеральному директору UFC Дане Уайту должность пресс-секретаря.

"Я вам скажу, я просто пошутил", - сказал Трамп журналистам, когда покидал Флориду.

Глава UFC Дана Уайт ранее заявил, что планирует в понедельник встретиться с президентом США.

Трамп, в свою очередь, отметил, что встреча с Уайтом в понедельник была запланирована по "другим причинам".

Президент США в субботу написал в соцсети Truth Social, что хотел бы видеть Уайта своим пресс-секретарем.

"С радостью сообщаю, что великому Дане Уайту, свирепому бойцу и воину предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов. Я попросил его взять с собой нескольких бойцов UFC в качестве помощников, несмотря на то, что некоторые из них не из нашей страны: Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейтджи, Даниель Кормье, Аманда Нуньес и Кайла Харрис. Нам нужны эти люди, чтобы защищаться от безумных левых. Дана будет пресс-секретарём, какого ещё не было. Дана, пожалуйста, согласись на эту работу" - написал он.

Сам глава UFC в субботу разместил в соцсетях скриншот поста Трампа. Также Уайт опубликовал фото, на котором он стоит за трибуной в зале для брифингов Белого дома, сопроводив публикацию фразой: "Переходим к следующей главе". При этом он не стал пояснять, что именно имеет в виду.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Уайт отверг предложение Трампа.

Пост пресс-секретаря остаётся вакантным уже несколько месяцев. В августе в отставку ушла Кэролайн Левитт, мотивировав это решение стремлением проводить больше времени с семьей. Затем пресс-секретарем стала Кэти Захария, но проработала всего пять дней.

Уайт открыто поддерживает Республиканскую партию, он выступал на съездах партии в 2016, 2020 и 2024 гг.