Рубио надеется на прогресс на переговорах в Абу-Даби по украинскому конфликту
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на предстоящих переговорах по урегулированию украинского конфликта может быть достигнут прогресс.
"Возможно, завтра в Абу-Даби, когда там будут Джаред (Кушнер - ИФ) и Стив (Уиткофф - ИФ), можно будет добиться некоторого прогресса", - заявил Рубио журналистам.
Он отметил, что для начала обсуждения вопроса гарантий безопасности для Украины и Европы необходимо "преодолеть конфликт".
"Все это время, пока мы говорили о российско-украинских отношениях, постоянно поднимался вопрос о необходимости гарантий безопасности. Как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и в более широком смысле Европейского континента", - сказал Рубио.
Госсекретарь США прокомментировал заявления Трампа, предположив, что "президент намекает на то, что были достигнуты некоторые успехи в том, как эта архитектура могла бы выглядеть в постконфликтный период".
Ранее Дональд Трамп заявлял: "Мы работаем очень хорошо с Россией и Украиной. Мы добиваемся большого прогресса".
Трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.