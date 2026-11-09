Рубио надеется на прогресс на переговорах в Абу-Даби по украинскому конфликту

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: Costas Baltas/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на предстоящих переговорах по урегулированию украинского конфликта может быть достигнут прогресс.

"Возможно, завтра в Абу-Даби, когда там будут Джаред (Кушнер - ИФ) и Стив (Уиткофф - ИФ), можно будет добиться некоторого прогресса", - заявил Рубио журналистам.

Он отметил, что для начала обсуждения вопроса гарантий безопасности для Украины и Европы необходимо "преодолеть конфликт".

"Все это время, пока мы говорили о российско-украинских отношениях, постоянно поднимался вопрос о необходимости гарантий безопасности. Как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и в более широком смысле Европейского континента", - сказал Рубио.

Госсекретарь США прокомментировал заявления Трампа, предположив, что "президент намекает на то, что были достигнуты некоторые успехи в том, как эта архитектура могла бы выглядеть в постконфликтный период".

Ранее Дональд Трамп заявлял: "Мы работаем очень хорошо с Россией и Украиной. Мы добиваемся большого прогресса".

Трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.