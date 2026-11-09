Поиск

Рубио надеется на прогресс на переговорах в Абу-Даби по украинскому конфликту

Рубио надеется на прогресс на переговорах в Абу-Даби по украинскому конфликту
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: Costas Baltas/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на предстоящих переговорах по урегулированию украинского конфликта может быть достигнут прогресс.

"Возможно, завтра в Абу-Даби, когда там будут Джаред (Кушнер - ИФ) и Стив (Уиткофф - ИФ), можно будет добиться некоторого прогресса", - заявил Рубио журналистам.

Он отметил, что для начала обсуждения вопроса гарантий безопасности для Украины и Европы необходимо "преодолеть конфликт".

"Все это время, пока мы говорили о российско-украинских отношениях, постоянно поднимался вопрос о необходимости гарантий безопасности. Как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и в более широком смысле Европейского континента", - сказал Рубио.

Госсекретарь США прокомментировал заявления Трампа, предположив, что "президент намекает на то, что были достигнуты некоторые успехи в том, как эта архитектура могла бы выглядеть в постконфликтный период".

Ранее Дональд Трамп заявлял: "Мы работаем очень хорошо с Россией и Украиной. Мы добиваемся большого прогресса".

Трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 ноября 2026 года Военная операция на Украине
Дональд Трамп Марко Рубио США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубио надеется на прогресс на переговорах в Абу-Даби по украинскому конфликту

 Рубио надеется на прогресс на переговорах в Абу-Даби по украинскому конфликту

Крупное газовое месторождение в Ираке подверглось удару беспилотника

Трамп попросил Нетаньяху воплотить в жизнь американский мирный план по Газе

 Трамп попросил Нетаньяху воплотить в жизнь американский мирный план по Газе

Посол РФ опроверг наличие предварительных условий для встречи Путина и Пашиняна

 Посол РФ опроверг наличие предварительных условий для встречи Путина и Пашиняна

Что произошло за день: воскресенье, 8 ноября

Не менее семи человек погибли в результате столкновения поездов в Египте

 Не менее семи человек погибли в результате столкновения поездов в Египте

Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту формирование правительства

 Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту формирование правительства

Трамп уверен, что республиканцы смогут взять реванш после проигрыша на промежуточных выборах

Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки

 Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки

Польская прокуратура расследует стрельбу в Кракове как теракт
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4103 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12839 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов