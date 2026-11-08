Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Состояние гражданки РФ, получившей ранение в результате стрельбы в Кракове, оценивается как стабильное, сообщили в российском посольстве в Польше.

"Сообщаем, что, согласно последним сведениям одного из медицинских учреждений Кракова, состояние гражданки Российской Федерации, получившей ранение в результате стрельбы 7 ноября с. г. на Главной рыночной площади (Rynek Główny) города, оценивается как стабильное", - говорится комментарии посольства, опубликованном в его телеграм-канале в воскресенье.

В диппредставительстве отметили, распространяемая в ряде СМИ информация о гибели россиянки не соответствует действительности.

"О каких-либо других пострадавших российских гражданах польские власти посольство до настоящего времени не информировали", - заявили в посольстве.

Ранее европейские СМИ сообщили, что следователи из польской прокуратуры рассматривают стрельбу, произошедшую на Рыночной площади в Кракове, как теракт.