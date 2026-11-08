Поиск

Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки

Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Состояние гражданки РФ, получившей ранение в результате стрельбы в Кракове, оценивается как стабильное, сообщили в российском посольстве в Польше.

В миреПолиция сообщила, что родители и сестра устроившего стрельбу в Кракове мужчины мертвыПолиция сообщила, что родители и сестра устроившего стрельбу в Кракове мужчины мертвыЧитать подробнее

"Сообщаем, что, согласно последним сведениям одного из медицинских учреждений Кракова, состояние гражданки Российской Федерации, получившей ранение в результате стрельбы 7 ноября с. г. на Главной рыночной площади (Rynek Główny) города, оценивается как стабильное", - говорится комментарии посольства, опубликованном в его телеграм-канале в воскресенье.

В диппредставительстве отметили, распространяемая в ряде СМИ информация о гибели россиянки не соответствует действительности.

"О каких-либо других пострадавших российских гражданах польские власти посольство до настоящего времени не информировали", - заявили в посольстве.

Ранее европейские СМИ сообщили, что следователи из польской прокуратуры рассматривают стрельбу, произошедшую на Рыночной площади в Кракове, как теракт.

Краков Польша посольство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки

 Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки

Польская прокуратура расследует стрельбу в Кракове как теракт

Глава МИД Франции сказал, что Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби

 Глава МИД Франции сказал, что Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби

Землетрясение магнитудой 5.7 произошло в Японии

 Землетрясение магнитудой 5.7 произошло в Японии

Полиция сообщила, что родители и сестра устроившего стрельбу в Кракове мужчины мертвы

 Полиция сообщила, что родители и сестра устроившего стрельбу в Кракове мужчины мертвы

В Кремле заявили об отсутствии контактов с европейцами по поводу соглашения о безопасности

Ученые зафиксировали 29 вспышек на Солнце за вчерашние сутки

 Ученые зафиксировали 29 вспышек на Солнце за вчерашние сутки

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 ноября

Демократы в Конгрессе США готовят пакет помощи Украине на $15 млрд

 Демократы в Конгрессе США готовят пакет помощи Украине на $15 млрд

Пять иностранцев пострадали из-за стрельбы в Кракове
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4098 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12835 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов