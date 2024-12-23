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Делегация РФ во главе с Савельевым и Оверчуком прибыла в Тегеран

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российская делегация во главе с вице-премьерами РФ Алексеем Оверчуком и Виталием Савельевым прибыла в понедельник в Тегеран.

Согласно программе визита, в рамках поездки запланирована встреча делегации РФ с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Также предполагаются переговоры российских вице-премьеров с первым вице-президентом Иран Мохаммадом-Резой Арефом и министром дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег.

Ожидается, что стороны обсудят совместную работу Ирана и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках полноформатного соглашения о зоне свободной торговли, находящегося на финальной стадии ратификации всеми странами участницами, а также сотрудничество в рамках объединения после получения Ираном статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Кроме того, в повестке есть вопросы транспортной связанности и развития новых транспортных коридоров.

Иран Виталий Савельев Алексей Оверчук
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