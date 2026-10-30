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Британский актер Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Британский актер сэр Патрик Стюарт, знаменитый по ролям в сериале "Звездный путь: Следующее поколение" и фильмах о "Людях Икс", скончался на 87-м году жизни, сообщается на его странице в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Мы сообщаем с глубокой печалью о кончине сэра Патрика Стюарта вчера в его доме в Лос-Анджелесе", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Отмечается, что он страдал от болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

Стюарт родился 13 июля 1940 года в британском городе Мирфилд в бедной семье. Актерским мастерством он заинтересовался еще в школьные годы. В 15 лет бросил учебу, чтобы посвятить больше времени местному театру. Позже получил грант на обучение в Бристольской театральной школе - одной из ведущих драматических школ королевства.

Актерская карьера Стюарта продлилась более 60 лет, многие годы он провел на театральной сцене. Он особо запомнился зрителям по роли капитана Жана-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение", которую играл с 1987 по 1994 год, а также по роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах о "Людях Икс" по комиксам Marvel. Также сыграл в фильме "Дюна" (1984) и сериале "Моби Дик" (1998).

Являлся обладателем двух премий Лоренса Оливье а также премии "Грэмми".

В 2010 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Стюарта в рыцари.

Был трижды женат, являлся отцом двух детей.

Патрик Стюарт Звездный путь Люди Икс
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