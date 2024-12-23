В Ираке суд отказал Миннефти в признании недействительными контрактов в Курдистане

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Иракский Апелляционный суд Карха отклонил жалобу Министерства нефти страны и отменил ряд постановлений 2022 года, которые признали несколько нефтяных контрактов Курдистана недействительными, сообщает издание Iraq Oil Report (IOR) со ссылкой на судебное решение.

Решение, принятое 18 декабря, по всей видимости, положило конец судебной кампании, которую министерство инициировало против девяти нефтяных компаний, имеющих контракты на добычу в Курдистане: Addax, Dana Gas, DNO, GazpromNeft, Genel Energy, Gulf Keystone, HKN Energy, ShaMaran и Western Zagros, отмечает IOR.

Представитель Комитета по нефти и газу парламента Ирака Сабах Субхи сообщил Kurdistan24, что у федерального ведомства есть 30-дневное окно для обжалования решения суда. "Если министерство решит не оспаривать решение в течение этого периода, дело будет окончательно закрыто", - сказал он.

В течение многих лет курдские власти использовали конституционную лазейку, по которой им удавалось экспортировать нефть и сохранять некоторую финансовую независимость от федерального правительства в Багдаде. Официальных данных об объемах добычи Курдистан не публиковал. По оценке IOR, этот показатель составлял 440 тысяч баррелей в сутки. Верховный федеральный суд Ирака в феврале 2022 года объявил существование независимого нефтяного сектора регионального правительства Курдистана нелегитимным и обязал передать центральной власти контроль над разведкой, добычей и экспортом нефти. Официальные лица Курдистана считали решение суда политизированным. После судебного постановления Министерство нефти возбудило судебные иски против нескольких зарубежных компаний, и Коммерческий суд Багдада вынес решения о признании недействительными четырех контрактов.

Региональное правительство Курдистана обжаловало это, а апелляционный суд постановил, что решение федерального верховного суда не может иметь обратной силы в отношении ранее заключенных контрактов.

Курдистан работал с международными компаниями на условиях соглашений о разделе продукции. Согласно этой модели, инвесторы покрывают все расходы на добычу, а региональное правительство получает долю прибыли от успешных проектов. Багдад неоднократно заявлял, что эти контракты нарушают конституцию и должны быть изменены, чтобы соответствовать сервисным контрактам, которые предпочитает федеральный центр.

Еще одной проблемой между Багдадом и Эрбилем является остановка с марта 2023 года экспорта нефти по трубопроводу Ирак - Турция в связи с решением Парижского арбитражного суда, который посчитал, что Анкара нарушила соглашение о трубопроводе 1973 года, разрешив Курдистану экспортировать нефть самостоятельно с 2014 года. По словам премьер-министра Курдистана Масрура Барзани, остановка прокачки обошлась региону в $20 млрд, сообщало курдистанское агентство Rudaw.