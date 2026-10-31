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Что случилось этой ночью: суббота, 31 октября

Заявления Сергея Лаврова, продажа США Украине ракет для Patriot, соглашение между Россией и Южным Суданом

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, если захочет. Президент России неоднократно подтверждал готовность к такому разговору, несмотря на историю последних шести лет.

- Госдеп США одобрил возможную продажу Украине ракет PAC-3 для комплексов Patriot на сумму $2,1 млрд. Сделка пройдет по линии иностранных военных поставок и будет оплачена средствами Канады, Германии, Норвегии, а также национальными средствами Украины за счет кредита ЕС. Средства бюджета США в этой поставке не задействованы.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сущностные вопросы между Россией и США по-прежнему не решаются. По его словам, американская администрация продолжает все санкции эпохи Байдена и вводит дополнительные ограничения против "Лукойла" и "Роснефти".

- Жителей Алешек, эвакуированных в ходе гуманитарной миссии, доставили в пункт временного размещения в Симферополе. С ними работают медики и психологи, также эвакуированные общаются с журналистами.

- Минобороны России и Южного Судана заключили соглашение о военном сотрудничестве. Документ был подписан на полях третьего саммита "Россия - Африка".

- Главы МИД США, Японии и Южной Кореи на встрече в Атланте подтвердили курс на полную денуклеаризацию КНДР. Стороны выступили за полное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, включая запрет на любую помощь Северной Корее в финансировании ядерной и ракетной программ.

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