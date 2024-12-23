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Продажи новостроек в США в ноябре выросли на 5,9%, лучше прогнозов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в ноябре увеличились на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

В октябре было реализовано 627 тыс. домов, а не 610 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце до 650 тыс. с ранее объявленного октябрьского уровня, по данным Trading Economics.

В годовом выражении продажи выросли на 8,7%, в ноябре 2023 года показатель составлял 611 тыс.

Медианная цена нового дома в США в прошлом месяце была на уровне $402,6 тыс., средняя - $484 тыс.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец ноября составляло 490 тыс. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 8,9 месяца. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

Данные о продажах новостроек за декабрь и 2024 год в целом будут обнародованы 27 января.

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