Вертолет с миротворцами разбился в Боснии и Герцеговине, трое погибли

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Итальянский вертолет CH 47, задействованный в операции Сил Европейского союза (СЕС) в Боснии и Герцеговине (БиГ), разбился в четверг, сообщает министерство обороны Италии.

"Сегодня во второй половине дня в Боснии и Герцеговине разбился итальянский вертолет CH 47, задействованный в операции СЕС "Алфея". Ведется расследование причин катастрофы", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

Associated Press со ссылкой на балканские СМИ пишет, что в результате крушения 3 человека погибли, 12 пострадали. Крушение произошло в районе города Брчко.

Операция "Алфея" началась в 2004 году, военные наблюдают за соблюдением Дейтонских соглашений о прекращении огня в республике.