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Глава CENTCOM представил Трампу планы ударов по Ирану

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу варианты военных действий против Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По словам высокопоставленного представителя вооруженных сил США, адмирал представил Трампу планы на встрече в Белом доме.

В ней приняли участие министр войны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Высокопоставленный представитель США заявил изданию Axios, что переговоры прошли "позитивно", однако не привел какие-либо подробности.

Ранее американский сенатор Крис Мерфи, который ознакомился с планом администрации США на случай возобновления ударов по Ирану, назвал его безумным и усомнился в его эффективности.

"Некоторых из нас проинформированы о военном плане. Я не могу раскрыть его детали, но могу сказать следующее: этот план безумен", - написал Мерфи в социальной сети X в четверг.

По его оценке, план в случае реализации не поможет Вашингтону достичь своих целей и приведет к новому циклу эскалации.

Сенатор отметил, что в СМИ циркулируют данные, согласно которым президент США Дональд Трамп намерен возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс 3 ноября.

США CENTCOM Дональд Трамп Иран
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