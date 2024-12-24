Санду приняла присягу в качестве президента Молдавии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Майя Санду приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии во второй раз.

Церемония прошла на торжественном заседании молдавского парламента и Конституционного суда (КС) во вторник; на ней присутствовали депутаты, члены правительства и почетные гости. Иностранные гости приглашены не были.

"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права человека, суверенитет, независимость и территориальную целостность государства", - произнесла Санду текст присяги, держа руку на Конституции республики.

После присяги молдавский лидер поцеловала государственный флаг и получила из рук председателя КС атрибуты главы государства – флаг и специальное колье.

Санду одержала победу во втором туре выборов президента Молдавии, который состоялся 3 ноября, на котором она получила 55,35% голосов избирателей. Санду баллотировалась от партии "Действие и солидарность".

Впервые политик стала президентом в 2020 году, выиграв выборы во втором туре у предшествующего главы Молдавии Игоря Додона.