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Премьер Японии захотел как можно скорее встретиться с Трампом

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Японии Сигэру Исиба во вторник выразил желание как можно быстрее провести встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает Kyodo.

"Японский премьер Исиба во вторник выразил желание в ближайшее время встретиться с Трампом с целью еще сильнее укрепить альянс Японии и США", - сообщает агентство.

Исиба отметил, что в японском правительстве существуют разные точки зрения относительно наиболее благоприятного времени для такой встречи. Премьер заверил, что он выберет "наиболее подходящее время".

"С целью поднять наш альянс на новые высоты, крайне необходимо, чтобы мы одинаково оценивали ситуацию в Северо-Восточной Азии ", - также сказал премьер.

Кроме того, он заявил, что его кабмин 27 декабря должен одобрить проект бюджета на следующий финансовый год, начинающийся в апреле 2025 года.

Kyodo напоминает, что Исиба изначально планировал встретиться с Трампом в ноябре, однако американская сторона отказала Токио, мотивировав решение тем, что существуют юридические ограничения, препятствующие организации переговоров на таком уровне вплоть до инаугурации. Однако позднее Трамп встречался, к примеру, с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В декабре Акиэ Абэ – вдова убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ – встретилась с Трампом в штате Флорида. После этого Трамп озвучил предположение, что он мог бы увидеться с Исибой еще до инаугурации.

5 ноября в США состоялись выборы президента. Трамп одержал на них победу. Его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.

Япония США Сигэру Исиба Дональд Трамп
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