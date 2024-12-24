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Десятки тысяч домов в Боснии и Герцеговине обесточены из-за снегопада

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сильный снегопад и ветер привели к отключению электричества в десятках тысяч домов в Боснии и Герцеговине, сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

"Из-за обильного снега повреждены линии электропередачи, доступ к которым затруднен из-за снежных заносов", - говорится в сообщении со ссылкой на боснийскую государственную энергетическую компанию.

По данным AP, в некоторых районах Боснии и Герцеговины из-за снегопада власти полностью остановили железнодорожное сообщение. Перебои в работе транспорта отмечаются в соседних Хорватии и Сербии.

Как говорится в публикации, по всему Балканскому полуострову действует предупреждение о необходимости отказаться от поездок на автомобилях, так как из-за снежных заносов властям стран полуострова пришлось перекрыть несколько основных трасс.

Босния и Герцеговина Хорватия Сербия Балканский полуостров
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