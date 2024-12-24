Во Франции по техническим причинам временно закрыли Эйфелеву башню

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за технических неполадок в работе лифта между вторым и третьим этажами, сообщает во вторник Le Figaro.

Из-за короткого замыкания в 10:50 по местному времени (12:50 по Москве) сработала пожарная сигнализация. В соответствии с мерами безопасности провели эвакуацию.

Пострадавших нет. Причины инцидента выясняются.

Позднее во вторник башня откроется для посетителей, однако они не смогут подняться на третий этаж.