Поиск

American Airlines возобновила рейсы после технического сбоя

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания American Airlines объявила о возобновлении отправки и приема рейсов, приостановленных из-за технических проблем, сообщает во вторник телеканал CNN.

Согласно его информации, проблема возникла с системой обеспечения полетов авиакомпании, которая, в частности, используется для того, чтобы American Airlines могла отправлять авиарейсы и производить посадку пассажиров на борт.

"Наша команда усердно работает, чтобы как можно скорее доставить наших клиентов туда, куда им нужно", - указали в American Airlines.

Ранее во вторник сообщалось, что American Airlines Group Inc. столкнулась с техническими проблемами, влияющими на все ее полеты, что остановило работу авиакомпании в один из самых загруженных дней в году.

American Airlines США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции протеста прошли в Дамаске после сожжения рождественской ели

Акции протеста прошли в Дамаске после сожжения рождественской ели

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ

Президент Эстонии выступил против демонтажа памятника Барклаю де Толли

Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие

Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие

Кремль будет продолжать СВО до проявления Киевом готовности к переговорам

Кремль будет продолжать СВО до проявления Киевом готовности к переговорам

Медведчук попросил прокуратуру Брюсселя возбудить дело против Зеленского за попытку подкупа Фицо

Работник режимного предприятия арестован за сотрудничество с разведкой Украины

Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии128 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России37 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });