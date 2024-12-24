American Airlines возобновила рейсы после технического сбоя

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания American Airlines объявила о возобновлении отправки и приема рейсов, приостановленных из-за технических проблем, сообщает во вторник телеканал CNN.

Согласно его информации, проблема возникла с системой обеспечения полетов авиакомпании, которая, в частности, используется для того, чтобы American Airlines могла отправлять авиарейсы и производить посадку пассажиров на борт.

"Наша команда усердно работает, чтобы как можно скорее доставить наших клиентов туда, куда им нужно", - указали в American Airlines.

Ранее во вторник сообщалось, что American Airlines Group Inc. столкнулась с техническими проблемами, влияющими на все ее полеты, что остановило работу авиакомпании в один из самых загруженных дней в году.