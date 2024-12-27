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Американский зонд совершил рекордно близкий пролет над Солнцем

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Американский межпланетный зонд Parker Solar совершил самый близкий в истории пролет над Солнцем, сообщило в пятницу американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Аппарат прошел над поверхностью Солнца на расстоянии всего 6,1 млн км со скоростью 692 км в час. Это в десять раз ближе, чем орбита ближайшей к светилу планеты Меркурий.

"После рекордно близкого сближения с Солнцем зонд Parker Solar NASA передал на Землю сигнал, указывающий на то, что он в хорошем состоянии и функционирует нормально", - сообщило управление. Во время сближения зонд, выполняя полет в автономном режиме, находился вне зоны связи с Землей. Только в полночь на пятницу Parker отправил сигнал в центр управления полетом, подтверждающий успешность миссии.

В миреЗонд Parker первым в истории побывал в верхних слоях атмосферы СолнцаЧитать подробнее

Целью миссии, запущенной 12 августа 2018 года, является изучение солнечных бурь и их предсказание. Зонд стал первым космическим аппаратом, который пролетел через солнечную корону для отбора проб частиц и измерения магнитных полей в декабре 2021 года.

В рамках миссии ученые хотят получить данные о корональных выбросах плазмы. Когда они направлены на Землю, то могут вызывать геомагнитные бури или серьезные возмущения магнитного поля планеты, которые влияют на работу орбитальных аппаратов и средств связи на Земле. Данные, собранные зондом, помогут лучше понять солнечные бури и научиться их предсказывать.

Космический аппарат оснащен защитным экраном, чтобы выдерживать экстремальные воздействия Солнца. Он может выдерживать температуры до 1371°C.

Стоимость аппарата составляет $1,5 млрд.

Солнце NASA НАСА США
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