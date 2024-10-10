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Российские ученые прогнозируют магнитную бурю высшего уровня на Земле в четверг

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Выброшенное Солнцем облако плазмы приближается к Земле, оно вызовет сильные магнитные бури класса G4 или выше, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"В самых неблагоприятных сценариях при приходе к планете наиболее плотных ядер солнечного вещества сегодня возможен повтор бурь высшего 5 уровня, сравнимых с событиями мая этого года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте лаборатории в четверг.

Однако, по словам ученых, наиболее вероятный сценарий предполагает бури четвертого уровня с продолжительностью до трех суток. Приход плазмы возможен в четверг, начиная с 11 часов по московскому времени.

"Предварительный прогноз полярных сияний допускает сегодня снижение границы полярного овала до широты около 40 градусов (Сочи, Алма-Ата, Владивосток)", - сообщили ученые.

8 октября в лаборатории информировали, что усиление магнитных бурь на Земле связано с воздействием крупной корональной дыры размером около 300 тысяч километров, образовавшейся в северном полушарии Солнца.

РАН
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