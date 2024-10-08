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Магнитные бури на Земле усилились из-за воздействия корональной дыры на Солнце

Магнитные бури на Земле усилились из-за воздействия корональной дыры на Солнце
Фото: NASA/Zuma/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мощные вспышки и образование корональной дыры на Солнце усилили магнитные бури на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Продолжаются и даже частично усилились вчерашние магнитные бури. Текущий балл события – G3, то есть уровень 3 по 5-балльной системе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте лаборатории.

Отмечается, что усиление бури связано с воздействием крупной корональной дыры размером около 300 тысяч километров, образовавшейся в северном полушарии Солнца.

"Под влиянием корональной дыры планета будет находиться еще не менее двух суток. Это не означает непрерывные бури, но, в целом, сильно повышает общую нестабильность геомагнитной обстановки в данный период", - отметили ученые.

Под корональными дырами подразумеваются крупные солнечные области с открытыми линиями межпланетного поля, вдоль которых плазма имеет возможность беспрепятственно уходить в межпланетное пространство, пояснили специалисты. В таких областях солнечной короны понижены плотность и температура плазмы.

РАН Институт космических исследований РАН Институт солнечно-земной физики
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