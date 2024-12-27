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Шторм в Техасе вызвал задержки более сотни авиарейсов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Обрушившийся на американский штат Техас шторм привел к серьезным перебоям в местном авиасообщении, передает в пятницу Associated Press.

Так, Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт объявил о задержке более 100 и отмене десятков рейсов. Кроме того, сообщается о задержках и отменах рейсов из Аэропорта Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша и аэропорта Даллас/Лав-Филд.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в свою очередь мобилизовал силы экстренных служб. Он отметил "необходимость следить за ситуацией на дорогах, иметь план действий в ЧС" и призвал жителей "прислушиваться к решениям правительства и местных властей".

Метеорологи предупреждали, что на штаты Техас, Луизиана и Арканзас надвигаются ливни и порывистый ветер с максимальными порывами в 96 - 128 км/ч. Также прогнозировали выпадение града диаметром 2 - 3 см. Ожидается, что вскоре после удара по Техасу шторм затронет юг Арканзаса и северо-запад Луизианы.

Техас США
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