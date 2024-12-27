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США ввели санкции против Бидзины Иванишвили

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США объявил о введении санкций против почетного председателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.

В сообщении министерства отмечается, что Иванишвили включен в санкционный SDN List.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении, опубликованном на сайте госдепа, отметил, что США обвиняют Иванишвили "в подрыве демократического и евроатлантического будущего Грузии в угоду РФ".

"Мы решительно осуждаем действия "Грузинской мечты" под руководством Иванишвили, в том числе продолжающиеся и жестокие репрессии жителей Грузии, протестующих, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционеров", - подчеркивается в релизе.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия "Грузинская мечта". Тогда же начались акции протеста, основное требование было отменить результаты выборов.

Новая волна протестов началась после заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

Ранее Госдеп объявил, что США приостановили стратегическое партнерство с Грузией в связи с решением Тбилиси отложить переговоры о вступлении в Евросоюз и применением силы против протестующих. Впоследствии Блинкен осудил грузинские власти за действия в отношении участников акций протеста против приостановки евроинтеграции Грузии и пригрозил Тбилиси ужесточением санкционного режима.

13 декабря Госдеп заявил о запрете выдачи американских виз отдельным гражданам Грузии. Эти ограничения затронули 20 человек, среди них министры правительства, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица.

США Грузия Грузинская мечта Бидзина Иванишвили
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