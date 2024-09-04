Премьер Грузии считает Бидзину Иванишвили гарантом мира в стране

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили гарантом мира в республике и заявил, что на зарубежных счетах экс-премьера заморожены $2 млрд из-за отказа Грузии ввести санкции против России.

"Будут ли введены санкции до или после парламентских выборов, для нас это не имеет никакого значения. Разговоры об этом несерьезны на фоне того, что главным гарантом мира в Грузии является Бидзина Иванишвили и против него уже действуют де-факто санкции", - сказал в среду на брифинге Кобахидзе.

По его словам, уже через две недели после начала конфликта на Украине против Иванишвили были введены санкции. "Иванишвили заморозили на зарубежных счетах $2 млрд. Все из-за того, что Грузия не ввела санкций против России, официально не направила на Украину военных добровольцев и не открыла у себя "второй фронт" против России", - сказал Кобахидзе.

Он отметил, что существует угроза осуществления террористического акта против Иванишвили, в связи с чем предприняты особые меры предосторожности. В частности, Иванишвили не передвигается по территории страны на вертолете, а на публичных встречах выступает за пуленепробиваемым стеклом.

"Наша политическая команда предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта", - сказал Кобахидзе.

В Службе госбезопасности Грузии уже несколько недель идет расследование дела о возможном осуществлении теракта против Иванишвили, в рамках которого допрошены десятки граждан, в их числе и бывшие грузинские военные, вернувшиеся с Украины.