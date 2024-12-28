Утвержден бюджет Союзного государства на 2025 год

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Утвержден бюджет Союзного государства на 2025 год, соответствующее решение принято Высшим государственным советом СГ, сообщил в субботу государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Решением лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина размер бюджета в будущем году будет на 15,2% больше, чем в 2024-м", - сказал Мезенцев, которого цитирует госагентство БелТА.

"Это, безусловно, позволяет продолжить реализацию семи союзных программ, проектов Союзного государства, среди которых реставрация и музеефикация объектов Брестской крепости-героя. Также запланировано проведение 41 мероприятия гуманитарного, культурного, образовательного и спортивного направлений. И, что особенно важно, эти средства будут использованы в течение всего года для проведения мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы", - отметил госсекретарь СГ.

"Утверждение бюджета в таком объеме подтверждает увеличение роли союзного строительства, значимости тех мер, которые предпринимают Беларусь и Россия, укрепляя свое взаимодействие в пользу обеспечения конкурентоспособности, технологической независимости, противодействия несправедливому западному давлению", - добавил Мезенцев.

Бюджет Союзного государства на 2025 год определен в сумме 7,328 млрд российских рублей. Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов Белоруссии и РФ, которые составят 7,107 млрд российских рублей (4,619 млрд росс. руб. - отчисления РФ, 2,487 млрд росс. руб. - отчисления Белоруссии), а также доходов, полученных госучреждением "Телерадиовещательная организация Союзного государства", и остатков средств бюджетов СГ прошлых лет, в сумме 220,9 млн росс. руб.

Расходы бюджета Союзного государства на 2025 год запланированы в объеме 6,943 млрд российский рублей.

Бюджет сформирован с профицитом в сумме 385,2 млн российских рублей, за счет которого могут быть профинансированы новые программы, проекты и мероприятия Союзного государства после их утверждения Советом министров СГ.