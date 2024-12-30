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Нетаньяху успешно прооперировали, его состояние не вызывает опасений

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Gремьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в минувшее воскресенье провели операцию по удалению предстательной железы, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей больницы.

Согласно заявлению канцелярии премьера, отмечает агентство, "операция Нетаньяху прошла успешно и без осложнений", он "в полной боевой готовности" и был доставлен в подземное реабилитационное отделение, укрепленное на случай возможных ракетных атак.

Заведующий урологическим отделением иерусалимского медицинского центра "Хадасса" доктор Офер Гофрит заявил, что "не было никаких опасений" по поводу онкологии или злокачественных новообразований.

Израиль Биньямин Нетаньяху операция
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