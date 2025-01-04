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Госдеп США проинформировал Конгресс о потенциальной оружейной сделке с Израилем

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент США поставил Конгресс в известность о возможной поставке Израилю вооружений и боеприпасов на сумму $8 млрд, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Госдепартамент неофициально уведомил Конгресс о предлагаемой сделке с Израилем на поставки оружия на сумму $8 млрд", - говорится в сообщении.

По словам одного из собеседников издания, в госдепе уточнили, что сделка направлена на "поддержку долгосрочной безопасности Израиля путем пополнения запасов критически важных боеприпасов и возможностей противовоздушной обороны".

Возможное соглашение требует одобрения комитетов по иностранным делам Палаты представителей и Сената. Сделка предусматривает поставки ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM для истребителей для защиты от угроз с воздуха, включая беспилотники, 155-мм артиллерийских снарядов, ракет Hellfire AGM-114 для ударных вертолетов, бомб малого диаметра и другого вооружения.

Источники Axios отметили, что речь идет о долгосрочном соглашении. Большая часть вооружений будет поставляться в течение года или нескольких лет, но некоторое количество боеприпасов может быть взято из текущих запасов США.

Госдеп США Сенат Конгресс Израиль
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