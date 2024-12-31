Порядок в Париже в новогоднюю ночь обеспечат 10 тыс. полицейских

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Около 10 тыс. сотрудников полиции и жандармерии будут задействованы в обеспечении порядка в Париже и его окрестностях в ночь на 1 января, сообщает во вторник газета Le Figaro.

В столичной полиции пояснили, что такие меры принимаются, в частности, с учетом сохраняющейся в стране угрозы терактов.

"Эти меры нацелены на то, чтобы обеспечить безопасность людей и их собственности, предотвратить беспорядки, и все это - в контексте сохраняющейся высокой угрозы терактов", - отметили в полиции.

Согласно подсчетам парижской полицейской префектуры, в ночь на среду на улицах столицы Франции может собраться до 1,5 млн человек, причем из них 1 млн может уместиться на традиционном месте празднования Нового года - Елисейских полях.

С 16:00 по местному времени (18:00 по Москве) в ряде районов Парижа будет запрещена продажа алкоголя. Общественный транспорт будет работать бесплатно всю ночь. При этом станции, расположенные близ мест массовых гуляний - Елисейских полей, Эйфелевой башни - будут временно закрыты.