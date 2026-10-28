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EFE сообщило о прибытии Болсонару с семьей в Майами

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бежавший из Бразилии экс-кандидат в президенты Флавиу Болсонару прилетел в Майами из Эквадора, сообщает в среду агентство EFE.

Согласно его информации, Болсонару вместе с женой и двумя дочерьми сначала направился в Аргентину, затем – в Эквадор, а уже оттуда – в США.

Отмечается, что частный самолет с бразильским сенатором приземлился в аэропорту Майами-Опа-Лока Экзекьютив.

Сообщения о прибытии Болсонару с семьей в США изначально появились в СМИ в ночь на среду, однако в итоге они не подтвердились.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что госдеп позволит Болсонару и его семье остаться в стране и выдаст им визы.

По данным СМИ, решение бежать из Бразилии сенатор принял после поражения на выборах в воскресенье и после того, как судебные власти обязали его оставаться в стране и сдать паспорта – бразильский и итальянский.

Судья Верховного суда Бразилии Флавиу Дину во вторник постановил начать расследование возможного иностранного финансирования предвыборной кампании Болсонару.

Кроме того, Болсонару – фигурант двух уголовных дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями. В феврале 2027 года истекает его мандат в сенате, после чего его можно будет привлечь к судебной ответственности, отмечают бразильские СМИ.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару не признал поражение: по его мнению, решение властей продлить время голосования спровоцировало ряд нарушений.

Бразилия США Майами Флавиу Болсонару Луис Инасиу Лула да Силва
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