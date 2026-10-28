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Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC

Politico сообщает, что Канаде не предложат статус "ассоциированного члена" ЕC
Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ряд стран Евросоюза, включая Германию, Италию, Грецию и Францию, выступили против упоминания статуса Канады как "ассоциированного члена" ЕС в совместном заявлении их саммита 29-30 октября, сообщает в среду Politico.

"Страны Евросоюза отказались от идеи предложить Канаде статус "ассоциированного члена" в составе союза, насчитывающего 27 государств. Вместо этого, как следует из последней версии проекта совместного заявления, с которой ознакомилось издание, стороны решили использовать более мягкие формулировки, предусматривающие "еще более тесное партнерство" в преддверии знакового саммита ЕС - Канада", - говорится в публикации.

По словам дипломатов, с которыми беседовали журналисты редакции, группа стран, в которую вошли Германия, Италия, Греция и Франция, возражала против упоминания статуса "ассоциированного члена" в совместном заявлении, которое должно быть обнародовано в Монреале.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые предложила предоставить Канаде статус "ассоциированного члена" в своем сентябрьском докладе в Европарламенте о состоянии Евросоюза, что стало неожиданностью для некоторых государств-членов ЕС.

По данным Politico, в предыдущем варианте проекта совместного заявления говорилось, что ЕС и Канада "будут работать над тем, чтобы к саммиту 2027 года определить концепцию "ассоциированного члена" - статуса, который через еще более тесное партнерство отразит наши общие усилия и сотрудничество в достижении целей, связанных с процветанием, экономической безопасностью и стратегической автономией".

В итоговой версии текст сформулирован следующим образом: "Мы создадим еще более тесное партнерство между Канадой и ЕС (...) и будем работать над тем, чтобы к саммиту 2027 года определить концепцию такого партнерства, которое, однако, не будет означать полноценного членства в ЕС".

Издание отмечает, что документ еще требует окончательного утверждения государствами-членами. "У стран ЕС есть время до 18:00 (20:00 по московскому времени), чтобы заявить о своих возражениях", - отмечается в статье.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал идею об ассоциированном членстве Канады в ЕС смехотворной и при этом пригрозил введением "очень серьезных пошлин" в случае ее реализации.

ЕС Канада
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