Болсонару при перелете в США избегал бразильского воздушного пространства

Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару по прилете в США Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, бежавший в США, во время авиаперелета стремился оставаться вне бразильского воздушного пространства, пишет газета "Фолья ди Сан-Паулу", изучившая маршрут движения самолета.

Издание отмечает, что Болсонару находился в самолете Gulfstream G400. Согласно открытым данным, он принадлежит частной аргентинской компании, обычно предоставляющей самолеты для транспортировки клиентов, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи.

Самолет проследовал из аргентинского города Пуэрто-Игуасу в США не по кратчайшему маршруту, через Бразилию, а через Парагвай, Боливию, Перу. Затем он совершил дозаправку в Эквадоре. После этого авиалайнер направился в сторону Флориды, пролетев над Панамой и Кубой.

"Фолья ди Сан-Паулу" напоминает, что власти Бразилии имеют право требовать от следующих через их воздушное пространство самолетов совершить посадку для прояснения тех или иных вопросов. Бразильские ВВС, в свою очередь, могут предпринимать действия, чтобы заставить авиалайнер выполнить такое требование.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находились Болсонару, его жена и две дочери, приземлился в Майами.

По данным СМИ, решение бежать из Бразилии сенатор принял после поражения на выборах в воскресенье и после того, как судебные власти обязали его оставаться в стране и сдать паспорта - бразильский и итальянский.

Судья Верховного суда Бразилии Флавиу Дину во вторник постановил начать расследование возможного иностранного финансирования предвыборной кампании Болсонару.

Кроме того, Болсонару - фигурант двух уголовных дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями. В феврале 2027 года истекает его мандат в сенате, после чего его можно будет привлечь к судебной ответственности, отмечают бразильские СМИ.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару не признал поражение: по его мнению, решение властей продлить время голосования спровоцировало ряд нарушений.