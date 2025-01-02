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Израильская армия нанесла удары по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг подтвердили авиаудары по югу Ливана, сообщает The Times of Israel.

Израильские военные отметили, что удары нанесены по объектам, с которых бойцы движения "Хезболла" осуществляли пуски ракет.

В ЦАХАЛ добавили, что в рамках соглашения о прекращении огня направили ливанской армии запрос на нейтрализацию этих позиций, которые "представляли угрозу израильскому тылу" и военным. В израильской армии указали, что нанесли удары только после того, как запрос не был выполнен ливанскими правительственными войсками.

27 ноября израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

После этого поступали сообщения об инцидентах с ударами Израиля и "Хезболлы" по позициям друг друга.

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