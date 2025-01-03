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Токаев отметил, что Астана выступает за начало переговоров о мирном разрешении конфликта на Украине

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что во время телефонного разговора победивший на последних президентских выборах в США Дональд Трамп интересовался видением Казахстана прекращения военных действий на Украине.

"Во время телефонного разговора Дональд Трамп поинтересовался нашим видением прекращения военных действий на Украине", - сказал Токаев в интервью республиканской газете "Ана тiлi".

Президент Казахстана подчеркнул, что эта тема для него не нова, поскольку такой же вопрос задавали многие руководители государств и международных организаций в течение 2024 года.

"Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы. Подчеркнул, что Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира", - отметил Токаев.

Глава Казахстана подчеркнул, что "мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем".

Казахстан Касым-Жомарт Токаев США Дональд Трамп Украина
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