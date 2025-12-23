Токаев заявил о готовности Казахстана предоставить площадку для переговоров по Украине

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта и заявил о готовности предоставить его сторонам переговорную площадку, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации "на поле"", - говорится в сообщении пресс-службы.

Поэтому, отметил Токаев, Казахстан призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира.

"В то же время наша страна не является посредником, но в случае необходимости готова предоставить переговорную площадку в духе доброй воли", - говорится в сообщении.

"Касым-Жомарт Токаев отметил выдающиеся лидерские качества американского президента, что позволило ему завершить ряд международных военных конфликтов и достичь положительных результатов в усилении внутреннего потенциала США", - сообщается в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что телефонный разговор Токаева с Трампом был продолжительным по времени, стороны обстоятельно обменялись мнениями по двусторонней повестке дня и текущей международной ситуации.