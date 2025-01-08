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Спецпредставитель Трампа примет участие в переговорах по сектору Газа

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Стив Уиткофф, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставителем по Ближнему Востоку, присоединится к, проходящим в столице Катара Дохе переговорам о прекращении огня в секторе Газа, сообщил портал Axios.

Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго накануне повторил, что, если вопрос с заложниками не будет решен к его вступлению в должность 20 января, то "на Ближнем Востоке начнется настоящий ад - это не пойдет на пользу ни ХАМАС, ни кому-либо еще".

Уиткофф в рамках пресс-конференции Трампа сказал, что на переговорах по достижению соглашения по Газе "был достигнут большой прогресс".

"Я очень надеюсь, что к инаугурации у нас будет что-то хорошее, что можно объявить от имени президента", - заявил он.

Представитель движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади заявил телеканалу "Аль-Маядин", что все спорные и нерешенные вопросы, которые препятствовали достижению соглашения по сектору Газа, успешно решены, подписание зависит только от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Теперь мяч на стороне Нетаньяху, особенно после достижения согласия со всеми пунктами, и только он может воспрепятствовать соглашению или подписать его", - подчеркнул он.

Хади сказал, что посредники ждут официальной позиции Израиля и подписания соглашения и заявил: "Больше нет никаких оправданий или предлогов для Нетаньяху, чтобы препятствовать этому соглашению, как он делал в прошлом. Предполагается, что все будет идти в правильном направлении, но мы не можем быть уверены в этом, поскольку Нетаньяху известен своими обманами".

В то же время, как пишет портал, официальный представитель Израиля заявил, что между Израилем и ХАМАС сохраняются разногласия почти по всем обсуждаемым вопросам. Он сказал, что, хотя будет очень трудно достичь соглашения к 20 января, существует "осторожный оптимизм", что оно может быть достигнуто в течение следующих нескольких недель.

США Дональд Трамп Стив Уиткофф сектор Газа переговоры
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