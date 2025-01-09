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Спецпредставитель Трампа по Украине считает, что конфликт будет завершен в ближайшем будущем

Он также назвал ошибкой Байдена то, что он ни разу не поговорил с Путиным после начала конфликта

Спецпредставитель Трампа по Украине считает, что конфликт будет завершен в ближайшем будущем
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Кит Келлог, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине, считает, что украинский кризис будет урегулирован в ближайшем будущем.

По его словам, администрация Трампа "планирует создать президенту условия для того, чтобы он мог поговорить с президентом (РФ Владимиром) Путиным и президентом (Украины Владимиром) Зеленским".

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"Я думаю, что они придут к приемлемому решению в ближайшем будущем", - сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News.

При этом он отметил, что "необходимо убедиться, что это решение прочное и устойчивое, и этот конфликт закончится", это отвечает интересам национальной безопасности США и мирового сообщества.

Спецпредставитель заявил, что Трамп "не собирается давать что-то Путину или россиянам, он хочет спасти Украину, ее суверенитет", он об этом говорил неоднократно, но "мы узнаем больше после 20 января", - инаугурации президента.

Келлог также отметил, что "крупнейшей ошибкой президента Байдена было то, что он ни разу не беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным после начала конфликта.

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