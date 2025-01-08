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Еврокомиссия не увидела риска пандемии метапневмовируса в Европе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В ЕС пока не видят опасности распространения метапневмовируса человека (hMPV) в масштабе пандемии, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Ева Грнцирова.

"Могу вам гарантировать, что на данный момент нет необходимости готовиться к новой пандемии", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос по поводу вспышки hMPV в Китае и в связи с сообщениями о первых случаях этого заболевания в странах ЕС.

Представитель ЕК добавила, что в Брюсселе принимают во внимание информацию на эту тему, распространяемую СМИ.

По словам Грнцировой, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) внимательно следит за ситуацией, которая также является предметом обсуждения в комитете по безопасности в области здравоохранения и будет отслеживаться в ближайшие недели.

В конце 2024 года появились первые сообщения о вспышке в Китае случаев заболевания hMPV, эпидемия которого продолжается до сих пор.

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