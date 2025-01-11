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Суданские военные вернули контроль над городом Вад-Медани

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Военные Судана и союзные им вооруженные группы восстановили контроль над Вад-Медани - административным центром провинции Эль-Гезира, выбив оттуда Силы быстрого реагирования (СБР), сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на министра информации Судана Халида аль-Айсера.

СБР, с которыми ведут борьбу суданские военные, захватили Вад-Медани в декабре 2023 года. Город, находящийся к юго-востоку от столицы страны Хартума, служил узловым пунктом для гуманитарных операций международных организаций. В мае 2024 года вооруженные силы Судана начали контрнаступление с целью вернуть Вад-Медани.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. 6,7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а 1,8 млн бежали из страны.

Судан Вад-Медани
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