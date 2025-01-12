Почти 17 тыс. домохозяйств осталось без света из-за сильных снегопадов в Эстонии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Эстонии на утро воскресенья из-за сильных снегопадов без электричества осталось около 17 тыс. домохозяйств, в стране нарушено движение транспорта, сообщили эстонские энергетики.

"Из-за набирающей силу снежной бури повалено много деревьев, сломаны ветки, что привело в ряде районов материковой части Эстонии к обрыву линий электропередачи и массовым отключениям электроэнергии", - говорится в воскресном сообщении энергетической компании Elektrilevi.

Энергетики предупреждают, что по мере продолжения снегопада и сильного ветра отключения продолжатся.

Устранением неполадок электросети занимается по всей Эстонии около ста бригад. В первую очередь уделяется внимание электроснабжению таких приоритетных объектов как больницы и дома престарелых, школ и детских садов. В целом ремонтные работы могут продлиться до среды.

Из-за осложнившихся условий на железной дороге нарушилось регулярное движение пассажирских поездов, задерживается их отправление в южном, юго-западном и восточном направлениях.

На автомагистралях в ряде мест на проезжую часть упали деревья. Департамент транспорта сообщил, что установил особый режим обслуживания на дорогах общегосударственного значения. На главные дороги выведена вся снегоуборочная техника, но второстепенные дороги пока могут быть непригодны для проезда.

Ведомство попросило жителей не садиться за руль без особой необходимости. Водителей большегрузных машин попросили дождаться улучшения погоды на стоянках.

По данным метеослужбы, в воскресенье снегопад продолжится, прежде всего, в Южной, Восточной и Северной Эстонии.