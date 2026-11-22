Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 ноября

В Мексике задержан наркобарон, Медведев проиграл в полуфинале АТР, умер итальянский ювелир Паоло Булгари

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Мексике задержан глава крупного наркокартеля Меса Флорес. Это один из самых разыскиваемых ФБР преступников.

- КСИР сообщил, что атаковал две базы США в Бахрейне. В королевстве заявили, что в результате удара пострадал гражданский промышленный объект.

- Даниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира турнира ATP. Он уступил представителю Германии Алексею Звереву.

- Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными кандидатами в президенты в 2028 году. Вместе с тем, он не исключил, что будущие избиратели могут столкнуться "с некоторыми сюрпризами".

- Корабль Cargo Dragon приводнился в Тихом океане после расстыковки с МКС. Спускаемая капсула доставила на Землю результаты экспериментов общим весом около 1,6 тонны.

- Умер итальянский ювелир Паоло Булгари. Бывший глава одноименного ювелирного дома скончался на 90-м году жизни.

- ЦСКА уступил "Ахмату" в домашнем матче РПЛ. Игра закончилась со счетом 1:2.