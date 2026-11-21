Трамп назвал Вэнса и Рубио возможными кандидатами в президенты в 2028 году

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у республиканцев есть несколько отличных кандидатов, которые могли бы представить партию на выборах президента в 2028 году, отдельно выделив вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

"С республиканской стороны есть несколько людей, которые могли бы отлично себя показать. Очевидно, вице-президент - Джей Ди. Марко также один из лучших. Они двое делают отличную работу", - сказал Трамп в интервью Fox News в субботу.

Он добавил, что Вэнс и Рубио очень популярны, но не исключил, что будущие избиратели могут столкнуться "с некоторыми сюрпризами".

Говоря о возможных кандидатах от Демократической партии, президент США выразил удивление в связи с тем, что имя бывшего вице-президента Камалы Харрис упоминается в этом контексте. Он также упомянул члена Палаты представителей Александрию Окасио-Кортес. При этом Трамп предположил, что демократы могут выставить "кого-то, о ком раньше никто не слышал".

Американские СМИ неоднократно называли Вэнса и Рубио возможными кандидатами на пост президента от республиканцев на выборах в 2028 году. В мае этого года Трамп назвал связку Вэнса и Рубио идеальной командой и потенциальными кандидатами от Республиканской партии на выборах, однако в ноябре отметил, что еще не обсуждал выборы со своими советниками.