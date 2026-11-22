Корабль Cargo Dragon приводнился в Тихом океане после расстыковки с МКС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon после расстыковки накануне с Международной космической станцией (МКС) успешно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии, сообщила компания-разработчик SpaceX.

После схождения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы совершила мягкое приводнение в субботу в 14:05 по времени Тихоокеанского побережья США (в воскресенье в 01:05 по Москве) вблизи Лос-Анджелеса. Она будет поднята на борт спасательного судна компании SpaceX, которое находится в районе посадки.

Спускаемая капсула Cargo Dragon доставила на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом около 1,6 тонны.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

В рамках миссии CRS-35 многоразовый "грузовик" состыковался с МКС 15 октября, доставив на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов. В составе станции он находился более месяца.

С октября 2012 года по октябрь 2026 года компания SpaceX осуществила 35 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.